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Сегодня, 20:42

Шнайдер уступила Пегуле в матче четвертого круга US Open

Алина Савинова
Диана Шнайдер.
Фото USA Today Sports
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Российская теннисистка Диана Шнайдер не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США-2024.

В четвертом круге россиянка в двух сетах проиграла американке Джессике Пегуле — 6:4, 6:2. Матч продолжался 1 час 28 минут. Шнайдер 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 9. На счету ее соперницы 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Ранее теннисистки встречались друг с другом 1 раз на турнире в Торонто. 12 августа Пегула выбила Шнайдер в полуфинале «тысячника» (6:4, 6:3).

В четвертьфинале US Open американка сыграет либо против еще одной россиянки Людмилы Самсоновой, либо против первой ракетки мира Иги Свентек из Польши.

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/35/
Теннис
US Open
Джессика Пегула
Диана Шнайдер
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