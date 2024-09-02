Диана Шнайдер сыграет с американкой Джессикой Пегулой в 1/8 финала US Open 2024 в понедельник, 2 сентября

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с американкой Джессикой Пегулой в 1/8 финала US Open 2024 в понедельник, 2 сентября. Ориентировочное время начала — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня американского «мэйджора». В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Шнайдер — Пегула можно в социальной сети «ВКонтакте».

20-летняя россиянка занимает 18-е место в мировом рейтинге. 30-летняя представительница США — шестая ракетка мира.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября.

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