Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:30

Диана Шнайдер — Джессика Пегула: смотреть трансляцию матча US Open 2024

Диана Шнайдер сыграет с американкой Джессикой Пегулой в 1/8 финала US Open 2024 в понедельник, 2 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Диана Шнайдер.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Российская теннисистка Диана Шнайдер сыграет с американкой Джессикой Пегулой в 1/8 финала US Open 2024 в понедельник, 2 сентября. Ориентировочное время начала — в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня американского «мэйджора». В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире смотреть матч Шнайдер — Пегула можно в социальной сети «ВКонтакте».

20-летняя россиянка занимает 18-е место в мировом рейтинге. 30-летняя представительница США — шестая ракетка мира.

Открытый чемпионат США стартовал 19 августа и завершится 8 сентября.

Турниры «Большого шлема»: новости, статьи и главная информация о US Open, Australian Open, Ролан Гарросе, Уимбилдоне

Теннис
US Open
Джессика Пегула
Диана Шнайдер
Читайте также
Салах допустил уход из «Ливерпуля» летом 2025 года
Умер самый титулованный борец-вольник в истории Александр Медведь
Путин заявил о необходимости разобраться с проникшими в Курскую область бандитами
Актюркоглу еще может перейти в «Спартак», легенда ЦСКА ищет новый клуб. Трансферные новости РПЛ
В Бурятии отец убил младенца и спрятал тело в картонной коробке
В регионах РФ началась масштабная перенастройка дорожных камер
Популярное видео
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
Артем Лукоянов и Кирилл Петров ушли из «Ак Барса» в «Юнисон»
Папин vs Валера / Джонсон vs Тернер — реванш: прямой эфир
Антон Сизов — об уходе из «Торпедо» из-за Ларионова
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Разин увел команду с льда после тяжелой травмы Вовченко
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Химки»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 7-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Спартак» — «Рубин» и другие матчи
Булыкин считает, что «Локомотив» не заслуживал разгрома от «Краснодара»
«ВАР — панацея от всех бед? А вы сами как считаете? Я-то уже все сказал...» Интервью Дмитрия Андреева
Экс-президент «Локомотива» Наумов считает, что команде пойдет на пользу поражение от «Краснодара»
У «Локомотива» и «Краснодара» одна и та же проблема
«Оренбург» обратился в ЭСК по итогам матча с «Динамо»
КДК РФС накажет «Спартак» за поведение болельщиков на матче с «Рубином»
Сегодня
Вчера
Неделя