Шнайдер проиграла итальянке Паолини в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Диана Шнайдер проиграла итальянке Ясмин Паолини в первом круге Australian Open — 3:6, 4:6.

Матч длился 1 час и 11 минут.

Во втором круге Паолини встретится с победителем матча Татьяна Мария (Германия) — Камила Осорио (Колумбия).

В параллельной игре Элисе Мертенс обыграла египтянку Майар Шериф. При счете 6:2, 2:0 в пользу Мертенс Шериф отказалась продолжать матч.

Шнайдер выступила на Australian Open во второй раз в карьере. На дебютном для себя Открытом чемпионате Австралии-2023 спортсменка смогла дойти до второго круга.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ясмин Паолини (Италия, 26) — Диана Шнайдер (Россия) — 6:3, 6:4

Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Майар Шериф (Египет) — 6:2, 2:0 (отказ)