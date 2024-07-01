Шнайдер сыграет со Слоан Стивенс во втором круге Уимблдона

Сегодня, 21:03
Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла француженку Эльзу Жакемо в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3.
Игра продолжалась 1 час 12 минут.
В следующем круге американка встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее победила чешку Каролину Плишкову — 4:6, 6:4, 7:5.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Слоан Стивенс (США) — Эльза Жакемо (Франция) — 6:3, 6:3