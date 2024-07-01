Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:03

Шнайдер сыграет со Слоан Стивенс во втором круге Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Слоан Стивенс.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Американская теннисистка Слоан Стивенс обыграла француженку Эльзу Жакемо в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 12 минут.

В следующем круге американка встретится с россиянкой Дианой Шнайдер, которая ранее победила чешку Каролину Плишкову — 4:6, 6:4, 7:5.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Слоан Стивенс (США) — Эльза Жакемо (Франция) — 6:3, 6:3

Теннис
Диана Шнайдер
Слоан Стивенс
0
Читайте также
Парламентские выборы во Франции могут повлиять на проведение Олимпиады
Английский футболист Райс едва не подрался с главным тренером сборной Словакии
Губернатор сообщил об уничтожении четырех воздушных целей над Севастополем
У Мексики украли плей-офф, Рондон снова забил, а у Месси – идеальная сетка. Что произошло на Кубке Америки-2024 1 июля
Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова умерла на 87-м году жизни
В Кремле назвали стягивание ВСУ к границе Белоруссии поводом для беспокойства
Популярное видео
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Материалы сюжета: Уимблдон 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Гауфф обыграла Доулхайд и вышла во второй круг Уимблдона
Уимблдон 2024, женщины, расписание и результаты 1 июля: Павлюченкова и Касаткина выиграли, Андреева — Фрухвиртова и другие
Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев победил Ковачевича, Синнер — Ханфманн
Мирра Андреева проиграла 6 геймов подряд и отдала второй сет. Онлайн-трансляция Уимблдона
Радукану вышла во второй круг Уимблдона
Бублик вышел во второй круг Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Радукану вышла во второй круг Уимблдона

Уимблдон 2024, мужчины, расписание и результаты 1 июля: Медведев победил Ковачевича, Синнер — Ханфманн