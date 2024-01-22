Шнайдер в паре с Наварро проиграла в третьем круге Australian Open

Россиянка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро проиграли в третьем круге парного турнира Australian Open-2024. Девушки уступили чешке Барборе Крейчиковой и немке Лауре Зигемунд со счетом 4:6, 0:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. В четвертьфинале турнира Крейчикова и Зигемунд сыграют с парой Сторм Хантер/Катержина Синякова (Австралия/Чехия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Парный разряд Третий круг Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 5) — Эмма Наварро/Диана Шнайдер (США/Россия) — 6:4, 6:0