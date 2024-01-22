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«Большой шлем»

Сегодня, 08:01

Шнайдер в паре с Наварро проиграла в третьем круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Россиянка Диана Шнайдер и американка Эмма Наварро проиграли в третьем круге парного турнира Australian Open-2024.

Девушки уступили чешке Барборе Крейчиковой и немке Лауре Зигемунд со счетом 4:6, 0:6. Продолжительность матча составила 1 час 15 минут.

В четвертьфинале турнира Крейчикова и Зигемунд сыграют с парой Сторм Хантер/Катержина Синякова (Австралия/Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Барбора Крейчикова/Лаура Зигемунд (Чехия/Германия, 5) — Эмма Наварро/Диана Шнайдер (США/Россия) — 6:4, 6:0

Теннис
Australian Open
Диана Шнайдер
0
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