Штраф организаторам Уимблдона за недопуск российских теннисистов уменьшили до 500 тысяч долларов

Руководство Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) решило уменьшить штраф организаторам Уимблдона за то, что они не допустили российских и белорусских теннисистов до участия в турнире в 2022 году, сообщает BBC.

Изначально штраф Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийскому клубу лаун-тенниса и крокета (AELTC) был — 1 миллион долларов. Теперь он составляет — 500 тысяч долларов.

Кроме того, ATP не будет исключать LTA из списка членов организации, как ранее планировалось, и восстановила их в праве голоса.

В 2022 году организаторы Уимблдона решили не допускать до соревнований россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Из-за этого руководство ATP и WTA раскритиковало организаторов, а 20 мая сообщило, что Уимблдон в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков.

Сообщалось, что все очки, заработанные теннисистами на Уимблдоне в 2022 году, не будут заморожены, а спишутся согласно регламенту ассоциации.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.