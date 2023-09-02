Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:47

Фритц сыграет со Штрикером в четвертом круге US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Швейцарский теннисист Доминик Штрикер вышел в четвертый круг турнира US Open. В пяти сетах он переиграл француза Бенжамена Бонзи — 2:6, 7:5, 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.

Следующим соперником швейцарца будет американец Тэйлор Фритц, который оказался сильнее чеха Якуба Менсика — 6:1, 6:2, 6:0.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:4), 3:6, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 9) — Якуб Менсик (Чехия, Q) — 6:1, 6:2, 6:0

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/1/5/
Теннис
US Open
Тэйлор Фритц
0
Читайте также
Россиянка Александрова и украинка Цуренко обменялись одобрительными жестами после матча
Карацев уступил американцу Шелтону в третьем круге US Open
МО РФ сообщило об уничтожении третьего безэкипажного катера в Черном море
Адвокат Трампа заявил о невиновности по делу о вмешательстве в выборы
КНДР выпустила несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Гауфф победила Мертенс на US Open
Матчи Карацева и Джоковича на US Open: расписание и результаты 1 сентября
Игры Свентек, Возняцки и Рыбакиной: расписание и результаты матчей женской сетки 1 сентября
Тиафо сыграет с Хидзикатой в четвертом круге US Open
Елена Рыбакина — Сорана Кирстя: прямая трансляция матча US Open (видео)
Потопова в паре с Маттек-Сэндз проиграла во втором круге US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матчи Карацева и Джоковича на US Open: расписание и результаты 1 сентября

Гауфф победила Мертенс на US Open