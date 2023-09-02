Фритц сыграет со Штрикером в четвертом круге US Open

Швейцарский теннисист Доминик Штрикер вышел в четвертый круг турнира US Open. В пяти сетах он переиграл француза Бенжамена Бонзи — 2:6, 7:5, 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.

Следующим соперником швейцарца будет американец Тэйлор Фритц, который оказался сильнее чеха Якуба Менсика — 6:1, 6:2, 6:0.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Доминик Штрикер (Швейцария, Q) — Бенжамен Бонзи (Франция, WC) — 2:6, 7:5, 7:6 (7:4), 3:6, 6:2

Тэйлор Фритц (США, 9) — Якуб Менсик (Чехия, Q) — 6:1, 6:2, 6:0