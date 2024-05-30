Бублик не смог выйти в третий круг Открытого чемпионата Франции

Сегодня, 22:29
Казахстанский теннисист Александр Бублик в трех сетах проиграл немцу Ян-Леннарду Штруффу во втором круге «Ролан Гаррос».
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счетом 6:2, 6:2, 6:3 в пользу 41-й ракетки мира.
Следующим соперником Штруффа станет Алекс Де Минаур из Австралии.
Париж (Франция)
Турнир «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 53 478 000 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Александр Бублик (Казахстан, 19) — 6:2, 6:2, 6:3