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«Большой шлем»

Сегодня, 16:42

Штруфф обыграл Хидзикату на тай-брейке пятого сета в первом круге Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф одержал победу над австралийцем Ринки Хидзикатой в первом круге Australian Open — 3:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8).

Игра продолжалась 3 часа 54 минуты. Немец вырвал победу на тай-брейке решающего пятого сета.

Следующим соперником Штруффа станет серб Миомир Кецманович.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Ян-Леннард Штруфф (Германия, 24) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 3:6, 6:3, 6:2, 6:7 (2:7), 7:6 (10:8)

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
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