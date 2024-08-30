Калинская и Бултер на двух тай-брейках уступили соперницам во втором круге US Open в парном разряде

Российская теннисистка Анна Калинская и британка Кэти Бултер потерпели поражение от Деми Схурс из Нидерландов и представительницы Бразилии Луизы Стефани во втором круге Открытого чемпионата США в парном разряде.

Встреча длилась 2 часа 6 минут и завершилась со счетом 7:6 (10:8), 7:6 (7:5) в пользу нидерландской и бразильской теннисисток.

В следующем круге Схурс и Стефани сыграют против американского дуэта София Кенин/Бетани Маттек-Сэндз.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Парный разряд

Второй круг

Деми Схурс/Луиза Стефани (Нидерланды/Бразилия, 8) — Кэти Бултер/Анна Калинская (Великобритания/Россия) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:5)