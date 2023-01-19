Шварцман и Давидович Фокина не смогли пробиться в третий круг Australian Open

Испанский теннисист Алехандро Давидович Фокина проиграл американцу Томми Полу во втором круге Australian Open-2023. Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 7:6 (7:4), 3:6, 4:6. В третьем круге 35-я ракетка мира Пол встретится в победителем пары Дженсон Бруксби (США) — Каспер Рууд (Норвегия). В другом матче еще один представитель США Джеффри Джон Вольф обыграл аргентинца Диего Шварцмана — 6:1, 6:4, 6:4. Следующим соперником 67-й ракетки мира Вольфа станет либо Майкл Ммо (США), либо Александр Зверев (Германия). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 51 520 000 долларов Открытые корты, хард Мужчины Одиночный разряд Второй круг Томми Пол (США) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 30) — 6:2, 2:6, 6:7 (4:7), 6:3, 6:4 Джеффри Джон Вольф (США) — Диего Шварцман (Аргентина, 23) — 6:1, 6:4, 6:4