Синнер обыграл Де Минаура и вышел в полуфинал Australian Open

Первая ракетка мира Янник Синнер обыграл австралийца Алекса Де Минаура в четвертьфинале Australian Open со счетом 6:3, 6:2, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 50 минут. На счету 23-летнего Синнера 2 эйса, 1 реализованный брейк-пойнт из 1. Австралиец сделал 2 подачи навылет, 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 10.

В полуфинале Синнер встретится с американцем Беном Шелтоном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Алекс Де Минаур (Австралия, 8) — 6:3, 6:2, 6:1