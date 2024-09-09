Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 04:17

Синнер поблагодарил болельщиков после победы на US Open

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам после победы в финале US Open над американцtv Тэйлором Фритцем (6:3, 6:4, 7:5).

«Привет всем! Янник здесь. Я просто хотел сказать спасибо каждому из вас за вашу поддержку. Она была невероятной в течение всех этих двух недель. Так приятно, что этот трофей со мной. Увидимся со всеми вами очень скоро», — сказал Синнер в видеоролике, опубликованном пресс-службой US Open.

Синнер впервые в карьере стал победителем US Open. Ранее 23-летний итальянец выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2024) и по одному разу выходил в полуфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос».

US Open
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Ушел из жизни легенда КВН Александр Масляков
Ушел из жизни Александр Масляков: биография легендарного ведущего КВН
Умер Александр Масляков
Соболев дебютировал под оскорбления, Тимощука и Аршавина заставили бегать. Что случилось в матче «Кайрат» - «Зенит»
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Сегодня
Вчера
Неделя