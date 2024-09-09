Синнер поблагодарил болельщиков после победы на US Open

Итальянский теннисист Янник Синнер обратился к болельщикам после победы в финале US Open над американцtv Тэйлором Фритцем (6:3, 6:4, 7:5).

«Привет всем! Янник здесь. Я просто хотел сказать спасибо каждому из вас за вашу поддержку. Она была невероятной в течение всех этих двух недель. Так приятно, что этот трофей со мной. Увидимся со всеми вами очень скоро», — сказал Синнер в видеоролике, опубликованном пресс-службой US Open.

Синнер впервые в карьере стал победителем US Open. Ранее 23-летний итальянец выигрывал Открытый чемпионат Австралии (2024) и по одному разу выходил в полуфиналы Уимблдона и «Ролан Гаррос».