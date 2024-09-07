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Сегодня, 09:27

Синнер поделился ожиданиями от матча с Фритцем в финале US Open

Алина Савинова
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Первая ракетка мира Янник Синнер оценил своего соперника в финале Открытого чемпионата США. В решающем матче турнира итальянец сыграет против американца Тэйлора Фритца, который в полуфинале обыграл соотечественника Фрэнсиса Тиафо (4:6, 7:5, 4:6, 6:4, 6:1).

«Он может выдавать мощные удары, а также крученые удары. Он может перевернуть игру в любой момент. Тэйлор много играл в этом году, так что наверняка обладает хорошим темпом для матча. Я с нетерпением жду воскресенья. Посмотрим, как все сложится», — приводит Express слова Синнера.

Матч между теннисистами пройдет 8 сентября на стадионе Артура Эша. Синнер и Фритц дважды играли друг с другом, счет в личных встречах — 1:1.

Источник: Express
Теннис
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

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