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Сегодня, 17:25

Синнер подтвердил свои отношения с россиянкой Калинской

Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер, занимающий второе место в рейтинге ATP, подтвердил свои отношения с 25-летней россиянкой Анной Калинской.

«Знаете, я не люблю много говорить о своей личной жизни. Да, я с Анной, но мы все держим в секрете. Больше ничего не скажу», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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Ранее в понедельник, 27 мая, Калинская присутствовала на матче своего возлюбленного против американца Кристофера Юбэнкса в первом круге «Ролан Гаррос». Итальянец одержал победу в трех сетах — 6:3, 6:3, 6:4.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 Синнер сыграет с Ришаром Гаске.

Теннис
Ролан Гаррос
Анна Калинская
Янник Синнер
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