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Сегодня, 17:56

Синнер пожаловался на судороги во время полуфинального матча с Алькарасом на «Ролан Гаррос»

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер столкнулся с судорогами по ходу матча против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024.

В пятом гейме второго сета на подаче Алькараса итальянец пожаловался своему боксу, что у него свело пальцы рук. При этом вторая ракетка мира неоднократно встряхивал руку.

Первый сет в этой встрече забрал Синнер со счетом 6:2, вторая партия осталась за Алькарасом — 6:3. На данный момент идет третий сет, который выигрывает итальянец (5:2).

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча Синнер — Алькарас.

Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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