Синнер пожаловался на судороги во время полуфинального матча с Алькарасом на «Ролан Гаррос»

Сегодня, 17:56
Итальянский теннисист Янник Синнер столкнулся с судорогами по ходу матча против испанца Карлоса Алькараса в полуфинале Открытого чемпионата Франции-2024.
В пятом гейме второго сета на подаче Алькараса итальянец пожаловался своему боксу, что у него свело пальцы рук. При этом вторая ракетка мира неоднократно встряхивал руку.
Первый сет в этой встрече забрал Синнер со счетом 6:2, вторая партия осталась за Алькарасом — 6:3. На данный момент идет третий сет, который выигрывает итальянец (5:2).