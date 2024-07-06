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Сегодня, 14:28

Синнер признался, что наблюдал за матчем одного из своих главных соперников на Уимблдоне

Алина Савинова
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Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер поделился впечатлениями от матча между испанцем Карлосом Алькарасом и американцем Фрэнсисом Тиафо в третьем круге Уимблдона.

«Матч Алькарас — Тиафо? Я посмотрел немного. Он выдался красивым и прошел на высоком уровне. Карлос разогнался на тай-брейке четвертого сета, а затем сыграл еще лучше в пятом, и на этом все закончилось», — приводит Tennis World слова Синнера.

В третьем круге Алькарас обыграл Тиафо со счетом 5:7, 6:2, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2. Его следующим соперником станет либо американец Брэндон Накашима, либо француз Уго Умбер.

Синнер с четвертом раунде сыграет против победителя пары Денис Шаповалов (Канада) — Бен Шелтон (США).

Источник: Tennis World
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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