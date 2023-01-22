Синнер — о матче с Циципасом: «У меня был импульс, но я немного ошибся и упустил его»

Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 3:6).

«Конечно, это тяжелое поражение. Мне нужно снова тренироваться, но такие матчи иногда случаются. У меня был импульс, но я немного ошибся, не так хорошо подавал в пятом сете, и упустил его. Всего пара промахов, и матч принял другой оборот. У меня нет слов прямо сейчас. Он хорошо подавал, и это была равная игра», — приводит Tennis Majors слова Синнера.

В четвертьфинале Australian Open Циципас сыграет с представителем Чехии Иржи Легечкой.