Синнер — о матче с Медведевым: «Тяжелая игра. Я победил его в Австралии, он меня на Уимблдоне»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился ожиданиями от матча против россиянина Даниила Медведева в 1/4 финала US Open.

«Тяжелая игра. Будет много розыгрышей. Надеюсь, я буду готов физически. В этом матче потребуется физика и психология. Я обыграл его в Австралии, он меня на Уимблдоне. Оба раза по 5 сетов. Надеюсь, что будет хороший матч. Мы постараемся сделать все возможное на корте», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

В июле Медведев обыграл Синнера в четвертьфинале Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3