Синнер обыграл Шелтона и вышел в финал Australian Open

Первая ракетка мира из Италии Янник Синнер в трех сетах обыграл представителя США Бена Шелтона в полуфинале Australian Open-2025.

23-летний итальянец сделал 8 подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13 возможных. На счету 22-летнего Шелтона 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 7.

В финале турнира, 26 января, Синнера ожидает встреча с немецким теннисистом Александром Зверевым, ранее ставшим победителем в матче с Новаком Джоковичем, снявшимся с соревнований из-за травмы. Игра начнется в 11.30 по московскому времени.

Итальянский теннисист второй год подряд выходит в финал Australian Open. В 2024 году Синнер стал победителем турнира, в финале обыграв россиянина Даниила Медведева.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Бен Шелтон (США, 21) — 7:6 (7:2), 6:2, 6:2.