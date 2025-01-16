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Сегодня, 14:04

Синнер в четырех сетах обыграл 173-ю ракетку мира и вышел в третий круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Янник Синнер во втором круге Australian Open обыграл австралийца Тристан Скулкейта со счетом 4:6, 6:4, 6:1, 6:3.

Встреча продолжалась 2 часа 50 минут. На счету 23-летнего итальянца 14 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

В третьем круге Синнер встретится с американцем Маркосом Хироном.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 1) — Тристан Скулкейт (Австралия, WC) — 4:6, 6:4, 6:1, 6:3

Australian Open
Янник Синнер
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