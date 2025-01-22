Синнер смог повторить успех Федерера и Надаля на Australian Open

Первая ракетка мира Янник Синнер одержал победу над австралийцем Алексом де Минауром и прошел в полуфинал турнира, повторив достижение Роджера Федера и Рафаэля Надаля на Australian Open.

23-летний итальянец выиграл свой 20-й матч на Australian Open, проиграв при этом четыре встречи. По информации Opta, Синнер стал третьим игроком, который смог одержать 20 побед в турнире в 24 матчах. С 2000 года это лучший результат. Ранее такого же успеха добились Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.

В полуфинале Открытого чемпионата Австралии соперником Синнера станет американец Бен Шелтон.