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Сегодня, 07:21

Синнер стал четвертым действующим игроком, дошедшим до полуфинала на всех турнирах «Большого шлема»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл россиянина Даниила Медведева четвертьфинале US Open — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4.

23-летний итальянец впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США. Он стал четвертым действующим теннисистом, вышедшим в полуфинал в каждом из турниров «Большого шлема». Ранее Синнер по разу играл в полуфинале Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Кроме него, это достижение есть у серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля и хорвата Марина Чилича.

В полуфинале Синнер сыграет с британцем Джеком Дрейпером.

Источник: Сетка US Open
Теннис
US Open
Даниил Медведев
Янник Синнер
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