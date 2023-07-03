Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

3 июля, 23:22

Синнер выиграл у Черундоло и вышел во второй круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло в первом круге Уимблдона — 6:2, 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Синнер сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Черундоло 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге итальянец сыграет с Даниэлем Шварцманом из Аргентины.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 8) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:2, 6:2, 6:2

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Янник Синнер
Обсудить
Читайте также
Азаренко удивил вопрос журналиста на Уимблдоне: «Вы же знаете, что я не из России?»
«Из-за меня все игроки сборной Камеруна захотели побывать в России». Интервью с Ондуа, игравшем на ЧМ с триколором на бутсах
Минтруд России опубликовал проект об увеличении МРОТ до 19 242 рублей
Режиссера Митту госпитализировали в больницу имени Боткина
В Москве пару избили в театре за съемку видео для соцсетей
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: травяной турнир «Большого шлема»
Винус Уильямс отказалась пожимать руку судье после поражения в первом круге Уимблдона
Уимблдон-2023: результаты 3 июля в мужском одиночном разряде
Уимблдон-2023: результаты 3 июля в женском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 4 июля в женском одиночном разряде
Уимблдон-2023: расписание 4 июля в мужском одиночном разряде
Гауфф проиграла Кенин в первом круге Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: результаты 3 июля в женском одиночном разряде

Уимблдон-2023: результаты 3 июля в мужском одиночном разряде