Синнер выиграл у Черундоло и вышел во второй круг Уимблдона

Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл аргентинца Хуана Мануэля Черундоло в первом круге Уимблдона — 6:2, 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 31 минуту.

Синнер сделал 7 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13. На счету Черундоло 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем круге итальянец сыграет с Даниэлем Шварцманом из Аргентины.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Янник Синнер (Италия, 8) — Хуан Мануэль Черундоло (Аргентина) — 6:2, 6:2, 6:2