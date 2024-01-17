Синнер вышел в третий круг Australian Open

Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу во втором круге турнира Australian Open. В трех сетах он переиграл Йеспера де Йонга из Нидерландов — 6:2, 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 45 минут. 22-летний итальянец 7 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 подач навылет и 3 двойные ошибки.

Следующий соперник Синнера определится в матче Даниэль Элахи Галан — Себастьян Баэс.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 4) — Йеспер де Йонг (Нидерланды, Q) — 6:2, 6:2, 6:2