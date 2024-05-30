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Сегодня, 00:45

Синнер вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Янник Синнер.
Фото Reuters
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Ришара Гаске во втором круге Открытого чемпионата Франции-2024 — 6:4, 6:2, 6:4.

Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

Итальянец сделал 8 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 7. На счету Гаске ни одной подачи навылет, 4 двойные ошибки и 1 релаизованный брейк-пойнт из 2.

Следующим соперником Синнера станет победитель пары Павел Котов (Россия) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 53 478 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Янник Синнер (Италия, 2) — Ришар Гаске (Франция, WC) — 6:4, 6:2, 6:4

Теннис
Ролан Гаррос
Янник Синнер
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