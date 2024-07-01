Синнер вышел во второй круг Уимблдона

1 июля, 22:51
Итальянский теннисист Янник Синнер в первом круге Уимблдона обыграл немца Янника Ханфманна со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 6:3.
Встреча продолжалась 3 часа ровно. На счету 22-летнего итальянца 16 эйсов, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.
Во втором круге Синнер встретится с соотечественником Маттео Берреттини.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Янник Синнер (Италия, 1) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:3, 6:4, 3:6, 6:3
Миомир Кецманович (Сербия) — Сумит Нагал (Индия) — 6:2, 3:6, 6:3, 6:4