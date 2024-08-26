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Сегодня, 16:28

Синнер заявил, что у него низкие ожидания от US Open

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своих ожиданиях от US Open. Первая ракетка мира отметил, что ему понадобится время, чтобы вернуть хороший настрой на корте.

«На данный момент у меня низкие ожидания. Эти месяцы были тяжелыми. На моих выступлениях сказалась не только травма бедра, но и ментальная составляющая: на Уимблдоне я провел бессонные ночи, что было заметно по моей игре на корте. Я не получал от игры наслаждения. Теперь я счастлив быть здесь и с нетерпением жду начала турнира. Но мне нужно начать новую историю, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. И сейчас мне следует сохранять спокойствие», — сказал Синнер в интервью ESPN.

В августе стало известно, что Синнер весной сдал два положительных теста на анаболический стероид клостебол, однако впоследствии спортсмен был оправдан.

В первом круге Открытого чемпионата США 23-летний итальянец сыграет против американца Маккензи Макдональда. Матч пройдет 27 августа.

Теннис
Янник Синнер
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