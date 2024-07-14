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Сегодня, 01:01

Синякова и Таунсенд выиграли Уимблдон в парном разряде

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чешская теннисистка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд стали победительницами Уимблдона-2024 в парном разряде.

В финале они обыграли канадку Габриэла Дабровски и Эрин Рутлайфф из Новой Зеландии со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (7:1).

28-летняя Синякова выиграла свой третий титул на Уимблдоне и девятый на парных турнирах «Большого шлема». Для Таунсенд это первый титул такого уровня.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 63 470 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Парный разряд

Финал

Катержина Синякова/Тэйлор Таунсенд (Чехия/США, 4) — Габриэла Дабровски/Эрин Рутлайфф (Канада/Новая Зеландия, 2) — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1)

Теннис
Уимблдон
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