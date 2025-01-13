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Сегодня, 07:44

Свентек победила Синякову и вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Польская теннисистка Ига Свентек в первом круге Australian Open обыграла чешку Катержину Синякову со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. На счету второй ракетки мира эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 5.

Во втором круге Свентек встретится с Ребеккой Шрамковой из Словакии

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 2) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:4

Лючия Бронцетти (Италия) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 21) — 6:2, 7:6 (7:2)

Australian Open
Ига Свентек
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