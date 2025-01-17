Сизикова не смогла выйти во второй круг парного турнира Australian Open

Сегодня, 10:54
Российская теннисистка Яна Сизикова в паре с испанкой Кристиной Букшей в первом круге Australian Open уступила румынке Жаклин Кристьян и итальянке Камилле Розателло.
Встреча продолжалась 2 часа 18 минут и завершилась со счетом 2:6, 7:6 (7:2), 4:6. На счету Сизиковой и Букшей 4 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
Во втором круге Кристьян и Розателло встретятся с канадкой Лейлой Фернандес и украинкой Надеждой Киченок.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Жаклин Кристьян/Камилла Розателло (Румыния/Италия) — Кристина Букша/Яна Сизикова (Испания/Россия) — 6:2, 6:7 (2:7), 6:4