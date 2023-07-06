Сизикова в паре с Циммерманн вышли во второй круг Уимблдона

Сегодня, 22:16
Россиянка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кримберли Циммерманн обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон-Джоди Беррейдж в первом круге Уимболдона — 6:3, 6:4.
Во втором круге российско-бельгийский дуэт сыграет лучшими в матче Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 13) — Лючия Бронцетти/Виктория Томова (Италия/Болгария).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Парный разряд
Первый круг
Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия) — Эмили Эпплтон/Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4