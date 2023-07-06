Сизикова в паре с Циммерманн вышли во второй круг Уимблдона

Россиянка Яна Сизикова в паре с бельгийкой Кримберли Циммерманн обыграли британский дуэт Эмили Эпплтон-Джоди Беррейдж в первом круге Уимболдона — 6:3, 6:4. Во втором круге российско-бельгийский дуэт сыграет лучшими в матче Мию Като/Алдила Сутджиади (Япония/Индонезия, 13) — Лючия Бронцетти/Виктория Томова (Италия/Болгария). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Парный разряд Первый круг Яна Сизикова/Кимберли Циммерманн (Россия/Бельгия) — Эмили Эпплтон/Джоди Беррейдж (Великобритания, WC) — 6:3, 6:4