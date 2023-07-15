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Сегодня, 20:20

Сколько заработали на Уимблдоне Медведев, Рублев и другие российские теннисисты

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото AFP
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Российские теннисисты выступили на Уимблдонском турнире после отстранения от участия в прошлогоднем розыгрыше.

В мужской сетке сыграли Даниил Медведев, Андрей Рублев, Александр Шевченко, Роман Сафиуллин и Аслан Карацев.

На Уимблдоне в 2023 году разыгрывается рекордный призовой фонд в истории турнира, который составляет 44,7 миллиона фунтов стерлингов (около 52,2 миллиона евро). Это на 11,2 процента больше, чем было в прошлом году, на 17,1 процента — по сравнению с Уимблдоном-2019.

При распределении призовых денег по-прежнему большое значение придается поддержке игроков в первых раундах соревнований. Призовой фонд отборочных соревнований увеличен на 14,5 процента по сравнению с прошлым годом, а игроки, проигравшие в первом круге основной сетки Уимблдона, получат 55 тысяч фунтов (64 тысячи евро), что на 10 процентов больше, чем в 2022 году.

Сколько заработали на Уимблдоне-2023 российские теннисисты за выступление в одиночном разряде:
Даниил Медведев (результат — 1/2 финала) — 600 000 фунтов стерлингов

Андрей Рублев (1/4 финала) —340 000 фунтов стерлингов

Роман Сафиуллин (1/4 финала) —340 000 фунтов стерлингов
Аслан Карацев (2-й круг) — 85 000 фунтов стерлингов

Александр Шевченко (1-й круг) —55 000 фунтов стерлингов

Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?

Теннис
Уимблдон
Андрей Рублев
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Роман Сафиуллин
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