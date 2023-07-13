Соболенко хочет завершить 2023 год в статусе первой ракетки мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о желании стать первой ракеткой мира.

«Я бы не сказала, что я думала об этом сегодня. Для меня важнее то, как ты заканчиваешь год, а не то, что в течение года ты первый или второй, ты просто ходишь туда-сюда. Для меня важнее хорошо закончить год. Я буду продолжать работать над собой и делать все возможное, чтобы закончить этот год в ранге первой ракетки мира», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

13 июля 2-я ракетка мира проиграла Онс Жабер (7:6 (7:5), 4:6, 3:6) из Туниса в полуфинале Уимблдона-2023.

25-летняя Соболенко могла бы с понедельника стать первой ракеткой мира, если бы вышла в финал турнира. Пока в рейтинге лидирует полька Ига Свентек.