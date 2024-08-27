Соболенко обыграла австралийку Хон на старте US Open-2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла австралийку Присциллу Хон в первом круге US Open-2024.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:3. Девушки провели на корте 1 час 20 минут.

2-я ракетка мира Соболенко 3 раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. На счету 203-й ракетки мира Хон 3 эйса, 1 двойная и 1 реализованный брейк-пойнт из 6.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Соболенко сыграет с Лючией Бронцетти (Италия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Присцилла Хон (Австралия, Q) — 6:3, 6:3