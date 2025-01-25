Киз обыграла Соболенко и стала чемпионкой Australian Open-2025

Американская теннисистка Мэдисон Киз стала победительницей Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

В финале турнира «Большого шлема» в Мельбурне 29-летняя спортсменка за два часа обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко — 6:3, 2:6, 7:5. За игру американка 6 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету белоруски 3 эйса, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8.

Соболенко не смогла в третий раз подряд защитить титул Australian Open. Она выигрывала турнир в 2023 и 2024 годах. Для Киз это первая победа в турнирах «Большого шлема» в карьере.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Финал

Мэдисон Киз (США, 19) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:3, 2:6, 7:5