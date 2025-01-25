Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:06

Соболенко отдала только два гейма Кис во втором сете финала Australian Open

Алина Савинова
Арина Соболенко.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла второй сет в финале Открытого чемпионата Австралии-2025 против американки Мэдисон Кис. Игра проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Партия продолжалась 45 минут и завершилась со счетом 6:2 в пользу 1-й ракетки мира. Белоруска перевела игру в третий сет — первая партия осталась за Кис (6:3).

Соболенко выигрывала Australian Open два года подряд. В финале 2023 года она победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину, а в решающем матче 2024-го — китаянку Чжэн Циньвэнь.

2
Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
Мэдисон Киз
Читайте также
Поздравления с Татьяниным днем: красивые открытки, прикольные картинки
Мексика отказалась принять самолет с депортированными мигрантами из США
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Новый формат Лиги чемпионов — великое решение УЕФА. Стало гораздо круче
На СВО погиб вратарь гандбольной команды Кожевников
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Соболенко не смогла сдержать слез после поражения в финале Australian Open
Ольховский назвал неожиданным поражение Соболенко в финале Australian Open: «Удивительный результат»
Киз обыграла Соболенко и стала чемпионкой Australian Open-2025
Соболенко проиграла первый сет Кис в финале Australian Open
Арина Соболенко — Мэдисон Киз: смотреть онлайн-трансляцию финального матча Australian Open
Синнер — о снятии Джоковича с полуфинала Australian Open из-за травмы: «Грустно это видеть»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя