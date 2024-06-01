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Сегодня, 18:18

Соболенко — о Бадосе: «Очень скоро она вернется на вершину»

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко верит, что испанка Паула Бадоса в скором времени вернется в элиту мирового женского тенниса.

Ранее белоруска обыграла Бадосу в третьем круге «Ролан Гаррос» со счетом 7:5, 6:1. На данный момент Соболенко является второй ракеткой мира, испанская спортсменка занимает 139-е место в рейтинге WTA.

«Трудно играть против своей лучшей подруги. Она невероятная теннисистка, которая восстанавливается после травмы. Очень скоро она вернется на вершину. Играть друг против друга очень непросто, но мы умеем разделять дружбу и игру. На корте я стараюсь не думать о сопернице, просто сосредоточиваюсь на себе», — заявила Соболенко.

В 1/8 финала Открытого чемпионата Франции Соболенко сыграет против победительницы матча Мэдисон Кис (США, 14) — Эмма Наварро (США, 22).

Источник: https://tennisuptodate.com/wta/shes-gonna-be-back-at-the-top-very-soon-aryna-sabalenka-lauds-best-friend
Теннис
Ролан Гаррос
Арина Соболенко
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