Белорусская теннисистка Арина Соболенко сыграет с бельгийкой Элизой Мертенс в 1/8 финала US Open 2024 в ночь с 1 на 2 сентября. Матч пройдет на стадионе имени Л. Армстронга в Нью-Йорке (США). Ориентировочное время начала — в 01.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня американского «мэйджора». В России легальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. В прямом эфире бесплатно смотреть матч Соболенко — Мертенс можно в социальной сети «ВКонтакте».

26-летняя белоруска — вторая ракетка мира. 38-летняя представительница Бельгии занимает 35-е место в рейтинге WTA.

US Open 2024 стартовал 19 августа и завершится 8 сентября.

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