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Сегодня, 04:43

Мирра Андреева проиграла Соболенко в 1/8 финала Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
Мирра Андреева.
Фото Global Look Press
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Российская теннисистка Мирра Андреева в 1/8 финала Australian Open уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. На счету 17-летней россиянки 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 26-летней первой ракетки мира 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мирра Андреева (Россия, 14) — 6:1, 6:2

30
Australian Open
Арина Соболенко
Мирра Андреева
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