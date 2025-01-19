Мирра Андреева проиграла Соболенко в 1/8 финала Australian Open

Сегодня, 04:43
Российская теннисистка Мирра Андреева в 1/8 финала Australian Open уступила белоруске Арине Соболенко со счетом 1:6, 2:6.
Встреча продолжалась 1 час 3 минуты. На счету 17-летней россиянки 2 подачи навылет, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта. У 26-летней первой ракетки мира 3 эйса и 4 реализованных брейк-пойнта из 7.
В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 59 900 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Мирра Андреева (Россия, 14) — 6:1, 6:2