Соболенко на тай-брейке выиграла первый сет у Андреевой в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

В эти минуты проходит матч четвертого круга Открытого чемпионата Франции-2024 между россиянкой Миррой Андреевой и белорусской Ариной Соболенко.

Первый сет на тай-брейке завершился со счетом — 6:7 (5:7) в пользу Соболенко. Период длился 1 час 1 минуту. Андреева реализовать 3 брейк-пойнта из 5. У Соболенко 3 реализованный брейк-пойнта из 3.

Ранее теннисистки встречались дважды: на турнирах WTA 1000 в Мадриде — в 2023-м и в 2024-м годах. Оба раза уверенно в двух сетах побеждала Соболенко. В первом матче Андреева взяла только 4 гейма, а во втором — 5.

«Ролан Гаррос» продлится до 9 июня. Действующей чемпионкой этих соревнований является полька Ига Свентек.