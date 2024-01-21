Соболенко обыграла Анисимову и вышла в четвертьфинал Australian Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в 1/8 финала Australian Open обыграла американку Аманду Анисимову со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 6 минут. На счету 25-летней белоруски 6 эйсов, одна двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Соболенко встретится с победительницей матча Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Аманда Анисимова (США) — 6:3, 6:2