Соболенко обыграла Бюрель, отдав только два гейма, и вышла в четвертый круг US Open

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге US Open обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 6:0, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Шестая ракетка мира сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. В 1/8 финала Соболенко встретится с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Дэниэлл Коллинз (США). Нью-Йорк (США) Турнир «Большого шлема» US Open Общий призовой фонд 60 102 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Третий круг Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Клара Бюрель (Франция, Q) — 6:0, 6:2