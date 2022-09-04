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«Большой шлем»

4 сентября, 05:09

Соболенко обыграла Бюрель, отдав только два гейма, и вышла в четвертый круг US Open

Сергей Разин
корреспондент
Арина Соболенко.
Фото USA Today Sports

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в третьем круге US Open обыграла француженку Клару Бюрель со счетом 6:0, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 9 минут. Шестая ракетка мира сделала 2 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 7 брейк-пойнтов из 16.

В 1/8 финала Соболенко встретится с победительницей матча Ализе Корне (Франция) — Дэниэлл Коллинз (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Клара Бюрель (Франция, Q) — 6:0, 6:2

US Open
Арина Соболенко
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