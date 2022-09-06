Соболенко обыграла Коллинз и вышла в четвертьфинал US Open

6 сентября, 05:08
Белорусская теннисистка Арина Соболенко в четвертом круге US Open обыграла американку Дэниэлл Коллинз со счетом 3:6, 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут. Белоруска сделала 8 эйсов и 8 двойных ошибок, а также реализовала 6 брейк-пойнтов из 15.
В четвертьфинале шестая ракетка мира встретится с Каролиной Плишковой из Чехии.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Арина Соболенко (Белоруссия, 6) — Дэниэлл Коллинз (США, 19) — 3:6, 6:3, 6:2