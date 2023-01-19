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«Большой шлем»

Сегодня, 06:26

Соболенко обыграла Роджерс и вышла в третий круг Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко во втором круге Australian Open-2023 обыграла представительницу США Шелби Роджерс.

Матч завершился со счетом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут.

5-я ракетка мира Соболенко сделала 3 эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету 51-й ракетки мира Роджерс — 7 подач навылет, 4 двойные и 1 реализованный брейк-пойнта из 4.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Соболенко сыграет с победительницей пары Лорен Дэвис (США) — Элисе Мертенс (Бельгия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Шелби Роджерс (США) — 6:3, 6:1

Теннис
Australian Open
Арина Соболенко
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