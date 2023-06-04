Соболенко обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос».

В матче четвертого круга 25-летняя спортсменка обыграла американку Слоан Стивенс — 7:6 (7:5), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. Соболенко сделала 2 эйса, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9. На счету Стивенс 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В 1/4 финала турнира Соболенко сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 49 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:5), 6:4