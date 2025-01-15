Соболенко — о выступлении без флага Белоруссии: «Если его вернут, я буду счастлива. Если нет, все окей, я это принимаю»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала, как относится к выступлению под нейтральным флагом.

«Это не в моей власти. Я не могу просто взять и заставить кого-то поставить флаг рядом с моим именем, каким бы ни было решение. Как я уже говорила, я всегда гордилась тем, что представляю Белоруссию.

Я чувствую, что в некотором роде мотивирую людей этого поколения, например теннисистов, у которых тоже нет флага. Если флаг вернут, я буду счастлива. Если нет, все окей, я это принимаю», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

15 января 26-летняя спортсменка обыграла испанку Джессику Бусас Манейро во втором круге Australian Open-2025 — 6:3, 7:5. Следующей соперницей белоруски станет датчанка Клара Таусон.