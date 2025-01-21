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Сегодня, 11:35

Павлюченкова проиграла Соболенко первый сет в четвертьфинальном матче Australian Open

Алина Савинова
Анастасия Павлюченкова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила белоруске Арине Соболенко в первом сете матча четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии. Игра проходит на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Первая партия длилась 32 минуты и завершилась со счетом 6:2 в пользу первой ракетки мира.

Россиянка 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету белорусской спортсменки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 3.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Павлюченкова — Соболенко.

В полуфинале Australian Open победительница этой встречи сыграет с испанкой Паулой Бадосой.

Australian Open
Анастасия Павлюченкова
Арина Соболенко
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