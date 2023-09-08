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«Большой шлем»

Сегодня, 07:55

Соболенко переиграла Киc в полуфинале US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в финал US Open. В трех сетах она обыграла американку Мэдисон Киc.

Матч длился 2 часа 35 минут. 25-летня белоруска сделал 12 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов. На счету 28-летней американки 5 подач навылет, 3 двойные ошибки и 6 из 11 реализованных брейк-пойнтов.

В финале сыграет против американки Коко Гауфф, которая переиграла чешку Каролину Мухову.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Полуфинал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Мэдисон Кис (США, 17) — 0:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:5)

Коко Гауфф, Арина Соболенко, Мэдисон Киз. Соболенко против Киз, Гауфф — Мухова: онлайн-трансляция 1/2 финала US Open

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2023/11/2/
Теннис
US Open
Арина Соболенко
Мэдисон Кис
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