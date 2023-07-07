Соболенко победила Грачеву и сыграет против Блинковой в третьем круге Уимблдона

Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в третий круг Уимблдона-2023. Во втором круге спортсменка победила Варвару Грачеву в трех сетах — 2:6, 7:5, 6:2. Грачева — россиянка, но с конца июня она выступает под флагом Франции. Соперницей Соболенко в третьем круге Уимблдона станет представительница России Анна Блинкова. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Второй круг Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Варвара Грачева (Франция) — 2:6, 7:5, 6:2